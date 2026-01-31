 Skip to main content
Лајчак, кој се најде во документите на Епштајн беше голем пријател на Заев и Димитров, а даде поддршка и на Договорот од Преспа

Свет

31.01.2026

Поранешниот словачки министер за надворешни работи Мирослав Лајчак ја напушта позицијата советник на премиерот Роберт Фицо. Одлуката следува по објавувањето на негови комуникации со осудениот сексуален престапник Џефри Епштајн.

Koj беше Лајчак

Лајчак беше голем пријател на поранешниот министер за надвореши работи Никола Димитров како и на премиерот Зоран Заев. Како олеснувач на дијалогот меѓу Приштина и Белград даде голема поддршка на Договорот од Преспа и промената на уставното име на Македонија.

