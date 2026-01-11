Трамп: Нема повеќе нафта или пари за Куба, нула

facebook-the-white-house

Претседателот на САД, Доналд Трамп, предложи Куба да склучи договор со Вашингтон бидејќи островската нација повеќе нема да добива нафта или пари од Венецуела.

Венецуела е најголемиот снабдувач на нафта на Куба, но откако американските воени сили го заробија и го одведоа венецуелскиот претседател Николас Мадуро, Трамп успешно изврши притисок врз привремената претседателка на земјата, Делси Родригез, која сега ја испраќа венецуелската нафта во САД.

Нема повеќе нафта или пари за Куба, нула! Искрено предлагам да склучат договор пред да биде предоцна. Со години, Куба живееше од големи количини нафта и пари од Венецуела“, напиша Трамп денеска на својата платформа „Truth Social“.

Американските разузнавачки агенции прикажаа мрачна слика за економската и политичката ситуација на Куба, но нивните проценки не се во согласност со предвидувањето на Трамп дека островот е „подготвен да се распадне“, соопштија вчера три извори запознаени со доверливите проценки.

ЦИА верува дека клучните сектори на кубанската економија, како што се земјоделството и туризмот, се сериозно оптоварени од чести прекини на електричната енергија, трговски санкции и други проблеми.

Потенцијалното губење на увозот на нафта и друга поддршка од Венецуела, клучен кубански сојузник со децении, би можело да го отежни работењето на властите на Куба откако Фидел Кастро ја предводеше револуцијата во 1959 година.

За Куба, губењето на венецуелска нафта е катастрофално. Помеѓу јануари и ноември минатата година, Венецуела испраќаше просечно 27.000 барели дневно на островот, покривајќи околу 50 проценти од потребите на Куба, според податоците од државната нафтена компанија на Венецуела ПДВСА и други документи.

Кубанскиот министер за надворешни работи, Бруно Родригез, денеска ги обвини САД за „криминално однесување“ што го загрозува светскиот мир.

Родригез напиша на „Х“, дека Куба има право да увезува нафта од која било земја што ја извезува нафтата.

Кубанскиот министер за надворешни работи, исто така, рече дека неговата земја не добила надомест за безбедносните услуги што ѝ се дадени на друга земја.

Куба соопшти дека 32 нејзини граѓани биле убиени во американската воена операција во Венецуела еден ден претходно, во која претседателот Николас Мадуро беше заробен и однесен во Њујорк за да се соочи со судење по низа обвиненија, вклучително и трговија со дрога.