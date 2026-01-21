 Skip to main content
21.01.2026
Република Најнови вести
Среда, 21 јануари 2026
Неделник

Трамп објасни зошто го поканил Путин да се приклучи на Советот за мир: Тој е светски лидер, Макрон никому не му е потребен

Свет

21.01.2026

Американскиот претседател Доналд Трамп објасни зошто го поканил рускиот претседател Владимир Путин да се приклучи на Советот за мир.

Тој е еден од луѓето, еден од светските лидери. Да“, изјави Трамп пред новинарите, одговарајќи на прашање дали може да го потврди повикот упатен до неговиот руски колега.

Трамп се осврна и на информациите дека францускиот претседател Емануел Макрон размислува да го одбие повикот за приклучување кон Советот за мир. Американскиот лидер изјави дека Макрон „никому не му е потребен“ во таа структура и дека наскоро ќе ја напушти претседателската функција.

Емануел? Го сакам, но нема уште долго да биде таму“, рече Трамп.

Тој и претходно говореше за формирањето на Советот за мир и упати покани до лидерите на повеќе држави да се приклучат кон иницијативата.

Портпаролот на рускиот претседател, Дмитриј Песков, потврди дека Владимир Путин официјално го примил повикот.

Поврзани вести

Свет  | 19.01.2026
Трамп: Европа да се фокусира на војната меѓу Русија и Украина, а не на Гренланд
Свет  | 19.01.2026
Калас: ЕУ нема да попушти по прашањето за Гренланд, суверенитетот не е на продажба
Свет  | 18.01.2026
Макрон ќе бара од ЕУ економска одмазда по заканите на Трамп со царини
﻿