21.01.2026
Република Најнови вести
Среда, 21 јануари 2026
Неделник

Во Франција човек е казнет со 200 евра зашто зборувал со вклучен звучник на железничка станица 

Свет

21.01.2026

Француските сообраќајни закони и прописи сега дозволуваат казнување на оние лица што користат уреди и инструменти што го нарушуваат мирот на другите со бучава во областите што се користат за јавен превоз.

Пред неколку дена се прошири веста дека во Франција маж е казнет со 200 евра затоа што зборувал премногу гласно на мобилен телефон. Лицето познато само како Давид разговарало со сестра си со вклучен звучник на железничка станица во Нант, Франција, пред еден вработен во железничката компанија СНЦФ да го запре и да го замоли да го намали звукот.

Во Франција не постои закон што забранува зборување на звучник на јавни места. Сепак, постојат многу јасни прописи за контрола на бучавата, пишува „Пункуфер“ (Рunkufer).

Така, за нарушување на мирот со одреден вид бучава во јавниот превоз, на пр., може да се добие казна од 60 евра на француските железници, дури и ако лицето зборува премногу гласно на мобилен телефон и без звучник.

