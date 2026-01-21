 Skip to main content
21.01.2026
Среда, 21 јануари 2026
Украинските разузнавачки служби предупредуваат дека во наредните пет дена постои можност Русија да лансира два хиперсонични проектили од типот „Орешник“

Свет

21.01.2026

Украинските разузнавачки служби предупредуваат дека во наредните пет дена постои можност Русија да лансира два хиперсонични проектили од типот „Орешник“. Информацијата е објавена на профилот „Military Observer“ на социјалната мрежа Икс, а алармот, според наводите, важи за периодот од денес, 21 јануари, до 26 јануари.

Истото предупредување се појави и на Телеграм-канали кои ги следат безбедносните случувања во Украина, по што земјата е ставена во состојба на висока готовност. Засега, украинските служби немаат прецизни податоци дали станува збор за тестирање на ракетите или за реален напад врз цели на украинска територија.

Русија последен пат ги употреби ракетите „Орешник“ во масовен напад врз клучни цели во Украина во ноќта меѓу 8 и 9 јануари, што беше потврдено и од руското Министерство за одбрана. Тогаш беа погодени значајни инфраструктурни и енергетски објекти во Киев и Лавов, оставајќи стотици илјади граѓани без електрична енергија во ек на зимските студови.

Украинската служба за безбедност соопшти дека евентуалниот напад со ракети „Орешник“ врз западните делови на земјата го третира како воено злосторство.

Проектилот „Орешник“ е хиперсонична ракета со среден дострел, способна да ги избегне повеќето современи противвоздушни системи, поради што најновото предупредување се оценува како исклучително сериозно.

