Украинските разузнавачки служби предупредуваат дека во наредните пет дена постои можност Русија да лансира два хиперсонични проектили од типот „Орешник“. Информацијата е објавена на профилот „Military Observer“ на социјалната мрежа Икс, а алармот, според наводите, важи за периодот од денес, 21 јануари, до 26 јануари.
🚨 BREAKING | Ukraine on High Alert— Military Observer (@TheMilObserverr) January 21, 2026
Ukrainian intelligence warns Russia may launch two Oreshnik hypersonic missiles within the next 5 days (Jan 21–26, 2026).
Officials say it’s unclear whether these will be:
• Test launches from Russia’s Kapustin Yar range
OR
• Real combat… pic.twitter.com/hDSw7viiph
Истото предупредување се појави и на Телеграм-канали кои ги следат безбедносните случувања во Украина, по што земјата е ставена во состојба на висока готовност. Засега, украинските служби немаат прецизни податоци дали станува збор за тестирање на ракетите или за реален напад врз цели на украинска територија.
Русија последен пат ги употреби ракетите „Орешник“ во масовен напад врз клучни цели во Украина во ноќта меѓу 8 и 9 јануари, што беше потврдено и од руското Министерство за одбрана. Тогаш беа погодени значајни инфраструктурни и енергетски објекти во Киев и Лавов, оставајќи стотици илјади граѓани без електрична енергија во ек на зимските студови.
‼️🇷🇺🇺🇦—-A Ukrainian monitoring channel has released a message that alleges that Russia may launch 2 Oreshnik IRBM’s over the next 5 days, with an emphasis on Sunday.— 🇷🇺 Vanguard-Veritas🇨🇦 (@RussCan91) January 21, 2026
They can’t determine whether they will be Trat launches within Kapustin Yar test site or launches towards… pic.twitter.com/GwYd9xv2Gu
Украинската служба за безбедност соопшти дека евентуалниот напад со ракети „Орешник“ врз западните делови на земјата го третира како воено злосторство.
Проектилот „Орешник“ е хиперсонична ракета со среден дострел, способна да ги избегне повеќето современи противвоздушни системи, поради што најновото предупредување се оценува како исклучително сериозно.