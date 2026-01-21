 Skip to main content
21.01.2026
Република Најнови вести
Среда, 21 јануари 2026
Трамп: Нема да воведам царини поради Гренланд

Свет

21.01.2026

Претседателот на САД, Доналд Трамп вечерва објави дека нема да воведе казнени царини од следниот месец, бидејќи со генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, се договорил за контурите на договорот за иднината на Гренланд и за целиот арктички регион.

Трамп додаде дека решението ќе биде одлично за САД и за сите земји-членки на НАТО.

-Врз основа на многу продуктивниот состанок што го имав со генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, воспоставивме рамка за иден договор во врска со Гренланд, но всушност и за целиот арктички регион. Ова решение, доколку се склучи, ќе биде одлично за САД и за сите земји-членки на НАТО. Врз основа на ова, нема да ги воведувам царините што требаа да стапат во сила на 1 февруари, објави Трамп на неговата социјална мрежа „Трут соушл“ (Truth social).

Тој додаде дека ќе се разговара за проектот „Златна купола“ на Гренланд.

Трамп истакна и дека во преговорите ќе учествуваат потпретседателот Џеј Ди Венс, државниот секретар Марко Рубио, специјалниот пратеник Стив Виткоф и други.

