Трамп не е задоволен од иранскиот предлог за завршување на војната, вели официјален претставник

Американскиот претседател Доналд Трамп не е задоволен од иранскиот предлог за завршување на војната бидејќи тој не го вклучува прашањето за нуклеарната програма на Иран, изјави американски официјален претставник.

Најновиот ирански предлог предвидува одложување на дискусијата за нуклеарната програма на Иран додека не заврши војната и не се решат споровите околу поморскиот сообраќај од Персискиот Залив.

САД веруваат дека нуклеарните прашања мора да се решат од самиот почеток, а Трамп не бил задоволен од иранскиот предлог поради таа причина, изјави анонимен официјален претставник запознаен со состанокот на претседателот со советниците за национална безбедност.

Портпаролката на Белата куќа, Оливија Велс, изјави дека САД „нема да преговараат преку медиумите“ и дека „биле јасни за своите црвени линии“ додека администрацијата на Трамп се стреми да ја заврши војната против Иран што ја започна во февруари заедно со Израел.

Претходен договор од 2015 година меѓу Иран и неколку други земји, вклучувајќи ги и САД, значително ја ограничи нуклеарната програма на Иран, за која Иран долго време инсистираше дека е за цивилни цели. Но, тој договор пропадна кога Трамп еднострано се повлече од него за време на неговиот прв мандат.(МИА)