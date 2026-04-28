Обдукциски наод: Смртта кај најголем број од жртвите од „Пулс“ настапила заради труење со јаглероден моноксид

МИА

Обдукцијата на 59 жртви на пожарот во дискотеката “Пулс” во Кочани покажува дека нивната смрт е насилна и настапила како резултат од труење со јаглероден моноксид.

Кај пет од жртвите, обдукциското мислење од Институтот за судска медицина, исто така, констатира насилна смрт, но која настапила од задушување од притисок врз градниот кош или како резултат на недостиг на воздух и кислород во околната средина.

Обдукцијата на три од жртвите кои починале во текот на лекувањето, исто така, констатира насилна смрт, која настапила поради акутна слабост на белите дробови од интоксикација од јаглероден моноксид, а кај еден поради изгореници од трет степен на главата и телото.

Обвинителството изведе и писмен одговор од Судска медицина, за кој рече, содржи одговори на прашања колкаво присуство во крв е смртоносно и колку брзо настапува смрт при задушување со јаглероден моноксид, потоа кои се специфични и неспецифични индикации и која е разликата меѓу задушување и труење со јаглероден моноксид, како и дали би биле спасени доколу биле подложени на кислородна терапија на местото на настанот и во болниците.

Обвинителството, исто така, предложи да биде повикано и сослушано вешто лице кое ќе даде одговор на сите дополнителни прашања кои произлегле или произлегуваат од обдукциското мислење.

– Ние за денеска бевме спремни за изведување на овие материјали докази. Знаеме дека и вас ќе ве интересираат прашањата кои ќе бидат дадени од вештото лице и затоа ќе ги дадеме во писмена форма пред Судот за да може да бидат поделени – изјави обвинителството.

Судот на почетокот информираше дека се уште нема вратена информација за достапноста на едниот сведок, а за останатите двајца се уште не е завршено вештачењето за нивната подготвеност да сведочат, по што одлучи да се продолжи со изведување на материјални докази.

Одбраната на почетокот се противеше на предлог за читање изјави дадени во истрага, посочувајќи дека Дарио Трифунов е единствен сведок што го гледа влезот на Мартин Буцо во дискотеката без ранец и го фотографира моментот, а неговата изјава според нас не е целосно внесена, додека сведокот Александра Пепеларовска има изјавено дека го видела лицето што ги поставило прскалките и дека Мартин не е лицето што ги поставило зошто лично го познава.

-Предлагаме Судот да не ги прифаќа лесно ваквите наводи за читање на изјавите дадени во истрага од Обвинителството и дека ваквото постапување претставува повреда – рече адвокатот.

Пожарот во дискотеката „Пулс“ во Кочани избувна на 16 март 2025 година за време на настап на групата ДНК и претставува една од најтешките трагедии во поновата историја на земјата. Судењето го води судијката Дијана Груевска Илиевска, а обвинението го застапува тим од 15 јавни обвинители.



