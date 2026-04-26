26.04.2026
Недела, 26 април 2026
Трамп: Напаѓачот е „болен човек кој ги мрази христијаните“

Вооружениот напаѓач на гала вечерата во Вашингтон имал антихристијански ставови, изјави американскиот претседател Доналд Трамп за Фокс њуз.

Ако го прочитате неговиот манифест, тој ги мрази христијаните, тоа е сигурно, рече Трамп, без да даде никакви дополнителни детали за документот.

Тој го опиша напаѓачот како „болен човек“.

Членови на семејството дури и дале информации за антихристијанските ставови на безбедносните власти, рече Трамп.

На гала вечерата во Вашингтон со допосниците од Белата куќа, вооружен маж се проби низ контролен пункт и испука неколку куршуми пред да биде совладан од безбедносните сили. Трамп и другите гости беа евакуирани од салата

Мотивот на осомничениот се уште се утврдува од истражните органи, изјави државниот обвинител Тод Бланш. Врз основа на првичните наоди, истражителите претпоставуваат дека цел му биле Трамп и членовите на неговата администрација.

