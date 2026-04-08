08.04.2026
Среда, 8 април 2026
Трамп најави директни преговори со Иран во блиска иднина

По постигнатиот договор за прекин на огнот, американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека очекува Вашингтон и Техеран да започнат директни преговори во многу блиска иднина.

„Тоа ќе се случи многу скоро“, пренесе „Њујорк пост“ изјава на Трамп од денешното телефонско интервју. Трамп појасни дека од американска страна во преговорите ќе учествуваат неговиот зет Џаред Кушнер и специјалниот пратеник Стив Виткоф, а можно е да се приклучи и потпретседателот Џеј-Ди Венс.

Претходно, пакистанскиот премиер Шехбаз Шариф ги покани делегациите на САД и Иран в петок во Исламабад, каде што треба да се разговара за конечен договор за решавање на конфликтот.

Според пакистански извори, на средбата би можеле да присуствуваат и претставници од Саудиска Арабија, Турција и Египет, кои претходно се консултираа со Пакистан за деескалација на ситуацијата.

Поврзани вести

Свет  | 08.04.2026
Трамп: Договорот со Иран не го вклучува Либан, тоа е одвоен конфликт
Свет  | 08.04.2026
Трамп: САД и Иран можат заеднички да ја обезбедуваат Ормуската Теснина
Свет  | 08.04.2026
Трамп: Иран веќе прифати голем број услови од примирјето во 15 точки