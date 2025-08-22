Трамп ќе патролира со Националната гарда по улиците на Вашингтон: Сега сите се безбедни

Facebook/Donald J. Trump

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави за време на посетата на командниот центар во Вашингтон за припадниците на полицијата, Националната гарда и федералните агенти кои ја спроведуваат неговата акција за борба против криминалот во американскиот главен град, дека неговите напори водат кон намалување на криминалот.

„Како друго место е. Сега сите се безбедни. Ќе го имаме најдобриот главен град досега“, рече Трамп во објектот во Аноксија, кој служи како седиште за југоисточниот дел на Вашингтон.

Американскиот претседател изјави дека вечерва ќе патролира по улиците на Вашингтон со полицијата и војската по минатонеделното распоредување на околу 800 припадници на Националната гарда во главниот град.

„Мислам дека вечерва ќе излезам со полицијата и, секако, со војската“, рече Трамп во интервју за „Њузмакс“, пренесоа британските медиуми.

Трамп минатата недела распореди војници на Националната гарда и федерални агенти во Вашингтон, изјавувајќи дека привремено ја презема градската полициска станица поради бран насилни злосторства, обвинение што градските власти го негираа.

За време на посетата, на американскиот претседател му се придружија американската државна обвинителка Пам Бонди, неговата началничка на кабинетот во Белата куќа Сузи Вајлс и заменик-началникот на кабинетот Стивен Милер, архитектот на Трамповата репресија врз мигрантите.

Администрацијата на Трамп неделава им наложи на федералните обвинители во Вашингтон да бидат поагресивни во поднесувањето кривични обвиненија против лицата уапсени како дел од акцијата во главниот град, потврдија три лица запознаени со ситуацијата.

Потегот ја означува ескалацијата на мерките на Трамп против она што тој го опиша како бран на криминал и бездомништво во Вашингтон.