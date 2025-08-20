 Skip to main content
20.08.2025
Република Најнови вести
Среда, 20 август 2025
Неделник

Трамп ја повика гувернерката на Федералните резерви, Лиса Кук, да поднесе оставка

Свет

20.08.2025

Американскиот претседател Доналд Трамп ја повика гувернерката на Федералните резерви, Лиза Кук, да поднесе оставка, наведувајќи дека директорот на Федералната агенција за финансирање на домување на САД (FHFA) апелирал до Министерството за правда на САД да ја истражи нејзината наводна измама со хипотеки.

„Лиза Кук мора веднаш да поднесе оставка!!!“, објави Трамп на својата социјална мрежа Truth Social.

Директорот на FHFA, Бил Палти, ги изнесе обвинувањата против Кук денеска во објава на својот профил X.

Тој наведе дека гувернерката на Федералните резерви го назначила станот во Атланта како нејзино главно живеалиште откако зела кредит за куќа во Мичиген, кој таа исто така ја назначила како нејзино главно живеалиште.

Извор: МИА

Поврзани вести

Свет  | 19.08.2025
Лавров го пофали Трамп, ги критикува Европејците за нивниот пристап кон решавањето на украинскиот конфликт
Свет  | 19.08.2025
Во трка за Нобелова награда: Трамп тврди дека спречил шест војни
Свет  | 19.08.2025
Трамп: Точно знам што правам