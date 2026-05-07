СЗО за хантавирусот: Ова не е почеток ниту на епидемија, ниту на пандемија

Светската здравствена организација (СЗО) денеска соопшти дека епидемијата на хантавирус на крузерот, која предизвика три смртни случаи, не претставува „почеток на епидемија“ ниту „пандемија“ во оваа фаза.

„Ова не е почеток на епидемија. Ова не е почеток на пандемија, но е совршена можност да се потсетиме дека инвестициите во истражување на патогени како ова се клучни бидејќи терапиите, тестовите и вакцините спасуваат животи“, изјави Марија Ван Керхове, раководител на Одделот на СЗО за превенција и подготвеност за епидемии и пандемии, пред новинарите во Женева.

Таа зборуваше на првата прес-конференција организирана од СЗО од почетокот на оваа криза.

СЗО нагласи дека обемот на епидемијата на хантавирус на крузерот треба да биде „ограничен“ доколку се спроведат мерки за јавно здравје и земјите покажат „солидарност“, но додаде дека се „можни“ и нови случаи.

Крузерот МВ „Хондиус“, што патуваше од Аргентина до Капо Верде, е во центарот на меѓународното внимание откако Светската здравствена организација објави во неделата дека тројца патници починале и дека постои сомневање дека се заразени со хантавирусот.

