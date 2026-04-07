СЗО на Светскиот ден на здравјето повикува научниците, здравствените работници и јавноста да бидат на страната на науката за поздрава иднина

Плакат објавен на фејсбук профилот на Инстутот за јавно здравје

Светската здравствена организација (СЗО) на Светскиот ден на здравјето ги повикува владите, научниците, здравствените работници, партнерите и пошироката јавност да бидат на страната на науката преку користење и почитување на докази, факти и научно засновани насоки за заштита на здравјето, да ја обноват довербата во науката и јавното здравје и да поддржат научно засновани решенија за поздрава иднина, објави Институтот за јавно здравје (ИЈЗ).

Светскиот ден на здравјето, кој традиционално се одбележува на 7 април, во 2026 година испраќа силна глобална порака и повик за поддршка на науката. Во тој контекст, во годишната тема, дефинирана од Светската здравствена организација (СЗО), гласи:

Заедно за здравје. Бидете на страната на науката“, со што се означува почетокот на едногодишна кампања насочена кон истакнување на значењето на научната соработка во заштитата на здравјето и одржливоста на екосистемите. Имено, фокусот е ставен на концептот „Едно здравје“ (One Health) – интегриран пристап кој ја нагласува тесната поврзаност помеѓу луѓето, животните, растенијата и планетата, укажувајќи дека здравјето произлегува од сложени и меѓусебно зависни системи. Иницијативата ја обединува глобалната заедница околу клучната порака дека здравјето не може да се заштити без наука, соработка и одлуки темелени на докази.

Здравјето на луѓето, животните и екосистемите е нераскинливо поврзано. На глобално ниво, заразните болести што се појавуваат во последните години, во околу 60% од случаите, потекнуваат од животни. Урбанизацијата, климатските промени и деградацијата на екосистемите создаваат нови ризици за нивно ширење. Ова јасно укажува дека предизвиците поврзани со здравјето на луѓето не можат да се решат изолирано, туку бараат координиран, мултисекторски пристап кој ги поврзува здравството, ветеринарството, екологијата, земјоделството и другите области.ж

Токму затоа, СЗО ја нагласува важноста на партнерствата и мултилатералната соработка како предуслов

за ефективни политики и одржливи решенија. Пандемијата со COVID-19 дополнително ја истакна потребата од ваков интегриран пристап, покажувајќи дека глобалните закани по здравјето на луѓето најчесто произлегуваат токму од интеракцијата помеѓу човекот, животните и животната средина.



Концептот One Health подразбира подобра превенција на болести, поефикасна подготвеност и одговор, подобро управување со здравствените ризици за посигурна и одржлива иднина. Тој се применува на ите нивоа, од локално до глобално, а се темели на координација, споделување информации и заедничко дејствување.

Во нашата држава, ваквиот интегриран пристап е од особена важност, велат од ИЈЗ. Земјата се соочува

со значајни јавно-здравствени предизвици поврзани со факторите на ризик, како што се нездравите животни навики, загадувањето на воздухот и водите, што ја нагласуваат поврзаноста помеѓу здравјето и животната средина.



Во време на глобални предизвици, од заразни болести до климатски промени, секој од нас треба да избира проверени информации и да се води од научни докази, придонесувајќи за развој на заедницата.

