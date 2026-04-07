Една петтина од француските бензински пумпи останаа без гориво

Околу 18 проценти од бензинските пумпи во Франција утрово останаа без барем еден вид гориво, изјави портпаролката на владата и министерка за енергетика Мод Брежон.

Според неа, 83 проценти од пумпите што остана без гориво се пумпи на „ТоталЕнерџис“, кои во оваа ситуација ги ограничија цените на горивата на 1,99 евра за литар бензин и 2,09 евра за литар дизел, објави порталот „BFM TV“.

Брежон објави дека францускиот премиер Себастијан Лекорну во следните денови ќе претстави „нов пакет помош“ за горивата, но прецизираше дека помошта нема да биде универзална и дека нема да има замрзнување на цените.

Брежон рече дека пакетот ќе вклучува специфични мерки за помош на потрошувачите погодени од моменталната состојба на пазарот на горива.(МИА)