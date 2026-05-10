 Skip to main content
10.05.2026
Република Најнови вести
Недела, 10 мај 2026
Неделник

Стуб: Европа на крајот ќе мора да го обнови дијалогот со Русија

Свет

10.05.2026

Фото: МИА

Украинскиот претседател Володимир Зеленски денеска разговараше со својот фински колега Александар Стуб за состојбата на дипломатските напори за завршување на војната.

– Ги усогласивме нашите ставови пред состаноците и преговорите оваа недела. Важно е соработката во Европа да остане силна, а сега има нови можности за заедничка работа, напиша Зеленски на Х.

Тој додаде дека комбинираниот ефект од санкциите против Русија и другите форми на притисок ги дава потребните резултати.

Стуб, пак, претходно изјави дека верува оти Европа на крајот ќе мора да го обнови дијалогот со руското раководство и дека тоа во голема мера зависи од тоа дали политиката на САД кон Русија и Украина е усогласена со европските интереси.

Според него, надворешната политика на САД се променила и станала повеќе фокусирана на економските прашања.

Поврзани вести

Свет  | 07.05.2026
Украинците сметаат дека корупцијата во власта на Зеленски е поголема опасност за Украина од Русија
Свет  | 06.05.2026
Зеленски: Унгарија ги врати запленетите пари и злато
Свет  | 03.05.2026
Зеленски: Украина погоди два танкери од „флотата во сенка“ во близина на руското пристаниште Новоросијск