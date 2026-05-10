Работнички и Македонија ЃП испаднаа од ПМФЛ

Поранешните македонски фудбалски шампиони, Работнички и Македонија ЃП на две кола до крајот на Првата лига ги загубија теоретските шанси за опстанок и од следната сезона ќе бидат второлигаши.

Ова е епилогот по денешните три средби од 31.коло во најквалитетното македонски фудбалско натпреварување.

Постигнати резултати:

Брера – Работнички 2:2

Арсими – Башкими 1:1

Македонија ЃП – Тиквеш 1:4.

Табела: Вардар 77 бода, Шкендија 71, Струга 62,Силекс 53,Тиквеш 44, Башкими 41, Арсими 40, Брера 37, Пелистер 36, Македонија ЃП 30, Работнички 30, Шкупи 1.