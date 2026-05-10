Трамп: САД ќе го добијат иранскиот ураниум „во одреден момент“

Американскиот претседател Доналд Трамп изрази увереност дека САД на крајот ќе го добијат збогатениот ураниум на Иран, пренесува ДПА.

– Ќе го добиеме тоа во одреден момент со што и да сакаме, рече тој во интервју за телевизиската програма „Full Measure“.

Трамп вели дека материјалот бил „надгледуван“ од САД.

– Ако некој се приближи до местото, ќе знаеме за тоа и ќе го разнесеме, рече американскиот претседател.

Во саботата, рускиот претседател Владимир Путин предложи транспорт на збогатен ураниум од Иран и негово складирање во Русија.

Првично, имаше договор за ова, но САД потоа одеднаш го заострија својот став. Путин рече дека Русија веќе еднаш го отстранила збогатениот ураниум од Иран, во 2015 година, и дека Иран ѝ верувал на Русија, „и не без причина“.

Трамп врши притисок врз Иран целосно да ги отстрани своите залихи од високо збогатен ураниум. Тој, исто така, сака постројките за збогатување да бидат демонтирани и Техеран да не може да ја унапреди својата нуклеарна програма за развој на нуклеарно оружје.

Претходно денеска израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави дека, и покрај прекинот на огнот, војната против Иран не е завршена сè додека не се отстрани збогатениот ураниум од земјата.

Во интервју за американската телевизиска мрежа Си Би Ес, Нетанјаху го услови крајот на конфликтот со отстранување на високо збогатениот ураниум од иранска територија и демонтирање на објектите за збогатување во земјата.

Иран со години тврди дека нема намера да развива нулерано оружје и оти неговата нуклеарна програма е за чисто цивилна употреба.