 Skip to main content
09.05.2026
Република Најнови вести
Сабота, 9 мај 2026
Неделник

Ставен под контрола пожарот кај Чернобил, нема опасност од радијација

Свет

09.05.2026

Стотици пожарникари продолжуваат да се борат со шумскиот пожар во забранетата зона околу поранешната нуклеарна централа во Чернобил во Украина.

Украинските власти соопштија дека ситуацијата е под контрола и нема опасност од радијација. Пожарот бил предизвикан во четвртокот од две руски беспилотни летала. Досега се изгорени повеќе од 1.200 хектари, а за гасење на пожарот се ангажирани 374 пожарникари.

Забранетата зона е воспоставена по експлозијата на четвртиот реактор во Чернобил на 26 април 1986 година, предизвикувајќи ја најлошата нуклеарна несреќа во историјата.

Радиоактивните облаци се раширија низ големи делови од Европа, достигнувајќи до северниот и западниот дел од континентот.

Поврзани вести

Свет  | 06.12.2025
Експерти предупредуваат на радиоактивна прашина по оштетувањето на обвивката на Чернобил
Свет  | 06.12.2025
ОН со загрижувачки вести: Заштитниот штит во Чернобил повеќе не ја задржува радијацијата
Свет  | 30.01.2025
Оваа габа може да ја намали радијацијата во Чернобил