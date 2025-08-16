Стармер: Зеленски мора да учествува во идните мировни преговори

Фото: president.gov.ua

Патот кон мирот во Украина не може да се одреди без учество на украинскиот претседател Володимир Зеленски, изјави денеска британскиот премиер Киер Стармер.

Стармер воедно го пофали американскиот претседател Доналд Трамп за „неговата решителност да стави крај на крвопролевањето“.

Британскиот премиер денеска одржа разговори со западните сојузници по самитот во Анкориџ меѓу Трамп и рускиот претседател Владимир Путин.