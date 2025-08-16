 Skip to main content
16.08.2025
Сабота, 16 август 2025
Германскиот канцелар Мерц ги поздрави напорите на Трамп за крај на војната во Украина

Свет

Фото: Facebook/Friedrich Merz

Германскиот канцелар Фридрих Мерц денеска изјави дека ги поздравува напорите на американскиот претседател Доналд Трамп за ставање крај на војната во Украина и постигнување траен мир, по самитот во Алјаска меѓу Трамп и рускиот лидер Владимир Путин.

„Украина може да смета на нашата непоколеблива солидарност, додека работиме за мир кој ќе ги заштити виталните интереси на Украина и Европа во областа на безбедноста“, напиша Мерц на платформата „Икс“, повторувајќи делови од заедничката декларација што денеска ја усвоија европските лидери. 

