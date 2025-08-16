Германскиот канцелар Мерц ги поздрави напорите на Трамп за крај на војната во Украина

Германскиот канцелар Фридрих Мерц денеска изјави дека ги поздравува напорите на американскиот претседател Доналд Трамп за ставање крај на војната во Украина и постигнување траен мир, по самитот во Алјаска меѓу Трамп и рускиот лидер Владимир Путин.
„Украина може да смета на нашата непоколеблива солидарност, додека работиме за мир кој ќе ги заштити виталните интереси на Украина и Европа во областа на безбедноста“, напиша Мерц на платформата „Икс“, повторувајќи делови од заедничката декларација што денеска ја усвоија европските лидери.