Германскиот канцелар Мерц ги поздрави напорите на Трамп за крај на војната во Украина

Германскиот канцелар Фридрих Мерц денеска изјави дека ги поздравува напорите на американскиот претседател Доналд Трамп за ставање крај на војната во Украина и постигнување траен мир, по самитот во Алјаска меѓу Трамп и рускиот лидер Владимир Путин.