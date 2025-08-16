 Skip to main content
16.08.2025
Сабота, 16 август 2025
Полицајци спасија жена што се фрлила во водите на Вардар

Скопје

16.08.2025

Денеска околу 14 часот во СВР Скопје е пријавено дека во реката Вардар во Скопје, под мостот на ул. “Војвода Васил Чакаларов” има женско лице.

-Од страна на полициски службеници од ПС Карпош веднаш е постапено по пријавата и по пристигнување на местото на настанот, било утврдено дека лицето дава знаци на живот и од страна на полициските службеници жената е извадена од реката, информира МВР.

Од МВР додаваат дека жената со Итна медицинска помош е пренесена во Ургентен центар при комплекс клиники “Мајка Тереза” во Скопје за укажување на помош.

