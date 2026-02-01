 Skip to main content
01.02.2026
Република Најнови вести
Недела, 1 февруари 2026
Неделник

„СпејсЕкс“ ја блокираше руската неовластена употреба на „Старлинк“

Свет

01.02.2026

Илон Маск денеска изјави дека чекорите што ги презеде „СпејсЕкс“ за да ја спречи руската „неовластена“ употреба на „Старлинк“ се чини дека се успешни.

Чекорите што ги презедовме за да ја спречиме Русија од неовластена употреба на „Старлинк“ се чини дека се исплатуваат. Ве молиме известете нè ако треба да се направи повеќе“, објави извршниот директор на „СпејсЕкс“ Маск на платформата „Икс“.

Министерот за одбрана на Украина, Михаило Федоров, изјави во четвртокот дека Украина работи со „СпејсЕкс“ за да ја спречи Русија да лета со дронови користејќи го интернет системот на „Старлинк“, откако Киев соопшти дека го пронашол на дронови со долг дострел што се користат во руските напади.

Западната технологија мора да продолжи да му помага на демократскиот свет и да ги штити цивилите, наместо да се користи за тероризам и уништување на мирни градови“, напиша Федоров на „Икс“.

Поврзани вести

Технологија  | 11.01.2026
Маск: За една недела, ќе го објавиме новиот алгоритам на „Икс“
Свет  | 27.12.2025
„Асошиејтед Прес“: Русија можеби развива оружје против сателитите „Старлинк“
Свет  | 16.12.2025
Илон Маск е првиот кој „тежи“ 600 милијарди долари, според „Форбс“
﻿