„СпејсЕкс“ ја блокираше руската неовластена употреба на „Старлинк“

Илон Маск денеска изјави дека чекорите што ги презеде „СпејсЕкс“ за да ја спречи руската „неовластена“ употреба на „Старлинк“ се чини дека се успешни.

Чекорите што ги презедовме за да ја спречиме Русија од неовластена употреба на „Старлинк“ се чини дека се исплатуваат. Ве молиме известете нè ако треба да се направи повеќе“, објави извршниот директор на „СпејсЕкс“ Маск на платформата „Икс“.

Министерот за одбрана на Украина, Михаило Федоров, изјави во четвртокот дека Украина работи со „СпејсЕкс“ за да ја спречи Русија да лета со дронови користејќи го интернет системот на „Старлинк“, откако Киев соопшти дека го пронашол на дронови со долг дострел што се користат во руските напади.