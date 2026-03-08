 Skip to main content
08.03.2026
Република Најнови вести
Недела, 8 март 2026
Неделник

Состанок на Г7 за ситуацијата на Блискиот Исток

Свет

08.03.2026

Фрипик

Состанок на групата Г7, организиран од Франција, ќе биде одржан утре за „проценка на ситуацијата во Персискиот Залив“, соопшти француското Министерство за економија и финансии, пренесе МИА.

Овој состанок е специјално организиран како одговор на настаните од последните денови и ќе биде можност за проценка на ситуацијата во Заливот од економска перспектива, се додава во соопштението.

Со состанокот што ќе се одвива преку видеоконференциска врска ќе претседава францускиот министер за економија и финансии Роланд Лескир, кој ќе биде во Брисел на состанок на Еврогрупата. Ќе учествуваат министрите за економија и финансии и претставници на централните банки на земјите од Г7 – САД, Јапонија, Канада, Обединетото Кралство, Франција, Германија и Италија.

﻿