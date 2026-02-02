Смирувачките пораки од Вашингтон и Техеран ги намалија цените на нафтата под 66 долари за барел

Freepik

Цените на нафтата на меѓународните пазари денеска паднаа на 66 долари бидејќи инвеститорите беа уверени од сигналите од Вашингтон и Техеран дека се подготвуваат разговори за прекин на заканите со снабдувањето.

На лондонскиот пазар барелот се тргуваше по пониска цена за 3,34 долари отколку на затворањето на тргувањето на крајот од минатата недела, која изнесуваше 65,98 долари. На американскиот пазар, беше поевтин за 3,31 долари и чинеше 61,90 долари.

На почетокот на новата недела, пазарите ги смирија индикациите дека Иран и САД би можеле да седнат на преговарачка маса.

САД испратија група воени бродови на Блискиот Исток, со пораката на претседателот Доналд Трамп до Техеран дека што е можно поскоро треба да се преговара за нуклеарен договор. Во јуни минатата година, САД, заедно со Израел, ги нападнаа нуклеарните објекти на Иран и бројни воени локации. Иран одговори со напаѓање цели во Израел и американската воена база во Катар.

Кон крајот на минатата недела, Трамп рече дека Иран „разговара сериозно“, а високиот ирански безбедносен функционер Али Лариџани рече дека се во тек подготовки за преговори.

И Техеран сака да преговара што е можно поскоро, според изјавата на портпаролот на Министерството за надворешни работи, Есмаил Багаеи, со цел што е можно поскоро укинување на санкциите.

Неименуван ирански функционер и западен дипломат за Ројтерс изјавија дека американскиот специјален претставник, Стив Виткоф, и шефот на иранската дипломатија, Абас Аракчи, би можеле да се сретнат во Турција во наредните денови.

Анкара веќе минатата недела објави дека е подготвена да посредува.

Ги повикуваме двете страни на преговарачка маса“ со цел да се решат спорните прашања, „едно по едно“, изјави шефот на турската дипломатија, Хакан Фидан, на крајот од минатата недела.

Пазарите стравуваат дека Техеран ќе одговори на американскиот напад со блокирање на Ормутскиот теснец, низ кој минуваат 20 милиони барели нафта дневно.