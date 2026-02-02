 Skip to main content
02.02.2026
Го постигна најважниот „гол“ во животот

Дејан Манасков застана на лудиот камен – се ожени за Билјана, кум беше Гоце Ојлески

Ракомет

02.02.2026

Facebook / Dejan Manaskov

Ракометарот на Еурофарм Пелистер, Дејан Манасков, стапи во брак со својата долгогодишна партнерка Билјана Стојановска.

По церемонијата во црква и пред матичар, двојката славеше со семејството, пријателите и бројни гости од ракометниот и јавниот живот. Кум на свадбата беше Гоце Ојлески, а меѓу гостите беа и Филип Кузмановски, Столе и Стефан Стоилови. За одличната атмосфера се погрижи и Тамара Тодевска.

Од Еурофарм Пелистер и спортската јавност пристигнаа бројни честитки за младенците.

Извор: 24Ракомет.мк

