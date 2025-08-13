Сијарто до Зеленски: Унгарија од почетокот на војната повикува на прекин на огнот

Унгарскиот министер за надворешни работи, Петер Сијарто, денеска одговори на критиките од украинскиот претседател Володимир Зеленски, велејќи дека Унгарија повикува на прекин на огнот и мировни преговори уште од почетокот на војната во Украина.

Унгарија повикува на прекин на огнот и мировни преговори во последните три и пол години. На Украина ќе ѝ беше подобро доколку Зеленски го стореше истото. Стотици илјади животи можеа да бидат спасени, а милиони луѓе немаше да ги напуштат своите домови, напиша Сијарто на „Х“.

Зеленски претходно објави дека 26 земји-членки на Европската унија потпишале изјава за поддршка на Украина, но дека Унгарија е единствената што не го сторила тоа, наведувајќи дека го прави тоа за да биде „единствената против тоа“.

Наведувајќи ги причините поради кои не ја поддржа декларацијата на Европскиот совет пред самитот Русија-САД, унгарскиот премиер Виктор Орбан рече дека документот „недвосмислено и јасно“ повикува Украина да стане членка на ЕУ.

Орбан истакна дека војната меѓу Русија и Украина е европско прашање што Европа треба да го реши, но дека не е способна да го стори тоа.