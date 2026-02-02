 Skip to main content
02.02.2026
САД распоредиле нов тип разурнувач – носач на наведувани ракети во близина на Иран

САД распоредиле нов тип на разурнавач – носач на наведувани ракети во близина на Иран. „УСС Делберт Д“ може да напаѓа копнени цели, да се бори со бродови, да пресретнува ракети и да соборува авиони.

Сега, во близина на Иран ќе има 10 американски бродови: носач на авиони на нуклеарен погон со 70 авиони и ударна група бродови, како и уште шест воени бродови со ракети Томахавк. Типичното присуство на САД во Персискиот Залив е еден или два разорувачи, а повремено и носач на авиони.

Во регионот се стационирани и до 50.000 американски воени лица.

Носачи на авиони, стратешки бомбардери, „томахавки“: САД трупаат огромна флота за напад врз Иран

