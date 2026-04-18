САД го засилуваат воениот транспорт кон Блискиот Исток додека се ближи крајот на примирјето со Иран

Facebook/U.S. Army

Соединетите Американски Држави го прошируваат својот воен воздушен транспорт до Блискиот Исток, бидејќи прекинот на огнот сп Иран се приближува кон истекот.

САД ги засилиле своите воени логистички операции на Блискиот Исток во последните денови од привремениот прекин на огнот со Иран. Податоците за следење на летовите укажуваат на пораст на стратешките активности за воздушен транспорт. Забележани се неколку летови на Боинг „Ц-17 Глоубмастер 3“ кои транспортираат војници, тешка опрема и системи за поддршка во регионот.

Ова движење, поддржано од средства како што се „Локид Ц-5М Супер Галакси“ и платформи за воздушно полнење гориво, вклучувајќи го и Боинг „КЦ-135 Стратотанкер“, ги нагласува значајните напори за зајакнување на оперативната подготвеност на САД.

Размерот и темпото на овие движења укажуваат на подготовка за потенцијално сценарио за ескалација, бидејќи Вашингтон се стреми да одржува капацитети за брз воздушен транспорт и одвраќачка позиција во услови на зголемени регионални тензии.