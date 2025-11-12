 Skip to main content
12.11.2025
Република Најнови вести
Среда, 12 ноември 2025
Неделник

Руска академија на науките: Силен блесок е забележан на Сонцето насочен кон Земјата

Свет

12.11.2025

Силен блесок е забележан на Сонцето насочен директно кон Земјата, објави Лабораторијата за сончева астрономија на Институтот за вселенски истражувања (IKI) на Руската академија на науките.

На Сонцето се случува моќна експлозија. Неговиот максимум сè уште не е познат – објави лабораторијата на својот Телеграм канал.

Графикон објавен на веб-страницата на лабораторијата покажа дека моќноста на експлозијата веќе ја надминала класата X и продолжува да расте, објави агенцијата РИА Новости.

Подоцна, лабораторијата на Руската академија на науките изјави дека експлозијата го достигнала највисокото ниво на петстепена скала и дека е означена како класа X1.79

Како што е наведено, последната експлозија на Сонцето ја надминала претходната од 25 август, класа M4.6, која достигнала четврто ниво на скалата.

Во тоа време, научниците предупредија за можен зголемен ефект на сончевата активност во наредниот период.

Поврзани вести

Здравје  | 10.11.2025
Канада го изгуби статусот на земја во која се искоренети малите сипаници
Свет  | 29.09.2025
Советот на ЕУ усвои нови правила за зајакнување на отпорноста на почвата во Европа
Хроника  | 11.09.2025
Дождот нема да го запре чадењето од Дрисла, пожарот ќе се затрупува со земја
﻿