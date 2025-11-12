 Skip to main content
12.11.2025
Среда, 12 ноември 2025
Кој е докторот, поранешен градоначаник што не сакал да влезе во раководството на СДСМ затоа што го смета Филипче за нерелевантен?

Македонија

12.11.2025

Јадрото во СДС продолжува да се распаѓа по катастрофалниот резултат на локалните избори,на кои освоија 120.000 гласови и само 6 општини. СДС е во тежок политички „нокдаун’’, а процесот на консолидација никако да му појде од рака на Филипче, нагласува ВМРО-ДПМНЕ.

Информации кои од Бихачка стигнаа до нас,велат дека познат доктор и поранешен градоначалник, одбил функција во раководството на СДС, само затоа што не го смета Филипче за релевантен политичар? 

Дека Филипче има проблеми со консолидацијата и зачувување на онака малото членство, говори и фактот што поранешни активисти, но и функционери и поддржувачи на СДС, јавно не се поистоветуваат и со Филипче и СДС, или пак не даваат поддршка на политиките и бараат одговорност во нивната партија. 

Од сите страни се бараат реформи во СДС, но и оставка и одговорност од првиот човек на Бихачка, а само нему таа реалност не му одговара. Венко Филипче по се изгледа е задоволен од целата ситуација и сака да го донесе СДС до ниво на статистичка грешка. Им порачуваме на СДС да си преземат иницијатива за итни реформи, на Македонија и треба силна опозиција

