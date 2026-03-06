Русија ќе ги компензира загубите во увозот на нафта што Индија ги трпи поради конфликтот на Блискиот Исток

Русија ќе ги компензира загубите во увозот на нафта во Индија поради конфликтот на Блискиот Исток, објавува Ројтерс

Околу 40% од увезената нафта во Индија поминува низ Ормутскиот теснец, но со речиси затворената транспортна бродска рута, третиот најголем потрошувач на нафта во светот е принуден да бара алтернативни канали за снабдување.

Според агенцијата, Русија би можела да покрие до 40% од потребите на Индија за нафта. Околу 9,5 милиони барели руска сурова нафта веќе се наоѓаат на танкери во близина на индиските води.

И покрај притисокот од американскиот претседател Доналд Трамп, испораките на руска нафта се зголемија во февруари, задоволувајќи приближно 30% од побарувачката на Индија.

Експертите забележуваат дека попустот на руската нафта за Индија значително ќе биде намален, бидејќи пазарот на нафта ефикасно стана „пазар контролиран од продавачите“.

Покрај тоа, Русија е подготвена значително да ги зголеми испораките на течен природен гас (ЛНГ) за Индија откако Катар, водечкиот светски извозник на гас, ги запре испораките поради војната на Израел и САД против Иран, нагласува Ројтерс.