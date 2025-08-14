 Skip to main content
14.08.2025
Република Најнови вести
Четврток, 14 август 2025
Неделник

Русија и Украина разменија нова група воени заробеници

Свет

14.08.2025

Фото: Freepik

Русија и Украина денеска разменија по 84 воени заробеници, со посредство на Обединетите Арапски Емирати, објави руското Министерство за одбрана.

„Во моментов, рускиот воен персонал се наоѓа на територијата на Република Белорусија, каде што добива потребна психолошка и медицинска помош“, наведува Министерството во соопштение на каналот Телеграм, пренесен од руските медиуми.

По пристигнувањето во Русија, тие ќе бидат подложени на рехабилитација и лекување во воено-медицински установи, се додава во соопштението.

