Русија и Украина разменија нова група воени заробеници

Фото: Freepik

Русија и Украина денеска разменија по 84 воени заробеници, со посредство на Обединетите Арапски Емирати, објави руското Министерство за одбрана.

„Во моментов, рускиот воен персонал се наоѓа на територијата на Република Белорусија, каде што добива потребна психолошка и медицинска помош“, наведува Министерството во соопштение на каналот Телеграм, пренесен од руските медиуми.

По пристигнувањето во Русија, тие ќе бидат подложени на рехабилитација и лекување во воено-медицински установи, се додава во соопштението.