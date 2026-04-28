 Skip to main content
Република Најнови вести
Вторник, 28 април 2026
Неделник

Реза Талеи-Ник: Иран е подготвен да го сподели своето воено искуство во победата над Америка

Свет

Freepik

Иранскиот заменик-министер за одбрана денеска учествува на состанокот на министрите за одбрана на Шангајската организација за соработка во Киргистан.

Алијансата е позната како платформа за земјите да дискутираат за алтернативи на западниот блок, а меѓу учесниците се Кина, Русија и нивните евроазиски соседи, како и Индија.

Според изјавите што ги пренесоа државните медиуми, заменик-министерот Реза Талеи-Ник на своите колеги им соопштил дека Иран „е подготвен да ги сподели своите одбранбени воени капацитети со независни земји, особено со земјите-членки на Шангајската организација за соработка“.

„Подготвени сме да го споделиме нашето искуство во победата над Америка со другите членки на организацијата“, додаде иранскиот заменик-министер за одбрана.

