Еврото го менува изгледот, една банкнота нема повеќе да постои

martaposemuckel from Pixabay

На крајот на април оваа година истекува рокот за меѓународниот натпревар за дизајн на идната серија, со што започнува клучна фаза на промени што ќе бидат видливи во секојдневниот живот на граѓаните низ цела Европа во наредните години.

Промената има за цел да го освежи изгледот на банкнотите по повеќе од две децении од нивното воведување, додека одржува високи стандарди за безбедност, достапност и еколошка одржливост.

Еврото влезе во оптек на 1 јануари 2002 година, а првата голема промена дојде со серијата „Европа“, која постепено се воведува од 2013 година, со подобрени материјали и заштита од фалсификување. Сега се оди чекор понатаму.

Уште во 2021 година беше објавено дека дизајнот ќе биде модернизиран, така што банкнотите подобро ќе го одразуваат модерниот европски идентитет. Идејата не е само естетска, целта е парите да бидат симбол на заедничките вредности и различноста на земјите.

Новата серија ќе задржи шест апоени, од пет до 200 евра, додека банкнотата од 500 евра, која веќе е повлечена од безбедносни причини и ретка употреба, нема да биде вратена во оптек.

Кога станува збор за изгледот, се издвојуваат две тематски целини: европска култура и реки и птици. Дизајнерите кои учествуваат во натпреварот имаат задача да презентираат идеи кои се препознатливи, функционални и визуелно импресивни преку овие мотиви.

По затворањето на натпреварот, независно стручно жири ќе избере до десет најдобри решенија, кои потоа ќе ги разгледа Управниот совет на Европската централна банка. Во текот на 2026 година, планирано е вклучување на граѓаните преку јавни консултации.

Конечната одлука за изгледот на новите банкноти се очекува до крајот на годината. Дури потоа ќе се знае кога ќе започне нивното производство, додека ќе бидат потребни уште неколку години за да влезат во оптек.

Иако промените нема да бидат веднаш, процесот е веќе во тек, а новиот изглед на еврото ќе го означи следното поглавје во неговата историја.