Пропаднаа „тензичните“ мировни преговори меѓу Авганистан и Пакистан во Истанбул

Freepik

Преговорите во Истанбул, насочени кон обезбедување траен прекин на огнот меѓу Авганистан и Пакистан, завршија без „функционално решение“, изјави пакистанскиот министер за информации Атаула Тарар, објавија британските медиуми.

Разговорите имаа за цел постигнување траен мир меѓу двата јужноазиски соседа, откако десетици војници беа убиени долж нивната заедничка граница во најлошиот бран насилство откако талибанците ја презедоа власта во Кабул во 2021 година.

Авганистанската страна постојано отстапува од главното прашање, избегнувајќи ја клучната точка за која започна процесот на дијалог, рече пакистанскиот министер за информации.

Наместо да преземат каква било одговорност, авганистанските талибанци прибегнаа кон игри на обвинувања, диверзии и измами. Така, дијалогот не доведе до функционално решение, додаде Тарар.

Двете земји се согласија за прекин на огнот постигнат во Доха на 19 октомври, но не успеаја да постигнат договор во втората рунда разговори во Истанбул, посредувани од Турција и Катар, изјавија авганистански и пакистански претставници, при што секоја страна ја обвинуваше другата за неуспехот.

Пакистански безбедносен претставник изјави дека талибанците не се подготвени да се обврзат на совладување на пакистанските талибанци, посебна милитантна група непријателски настроена кон Пакистан, за која Исламабад вели дека дејствува неказнето во Авганистан.

Авганистанскиот претставник рече дека разговорите завршиле по „тензична размена“ на мислења за ова прашање, додавајќи дека Кабул изјавил дека нема контрола врз пакистанските талибанци.