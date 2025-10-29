ВРЕДИ прашува: Каква зделка направи ДУИ во замена за гласовите на Левица во Тетово?

Јавноста е шокирана, но само Бајрам Реџепи не се засрами ниту се покаа. Откако беше фатен на дело на состаноци со претставници на Левица, партија позната по своите анти-НАТО, антизападни и антиалбански ставови, кандидатот на ДУИ/НАИ се обиде да го негира скандалот со смешни изговори, се наведува во соопштението на ВРЕДИ.

Но, фотографиите зборуваат сами за себе, Бајрам Реџепи седеше со оние кои навредуваат сè што е албанско, само за да обезбеди неколку гласови за политички спас.Наместо да се извини за овој јавен срам, Бајрам Реџепи дури и ги навреди жителите на Тетово, обвинувајќи ги дека ги „продале“ своите гласови. Во меѓувреме, портпаролот на ДУИ, Арбер Адеми, се појавува на телевизија и ги нарекува Тетово, Чаир и Дебар „маали“.

Ова е вистинското лице на „патриотот“ на ДУИ, кој посегнува по Левица за парче власт. Ова е највалканата зделка што Тетово ја видело досега. „Патриот“ кој бара помош од Левица за да собори Албанец.

ВРЕДИ јавно прашува

Дали ова е „националната стратегија“ на ДУИ/НАИ да бараат спас од партијата што ги навредува Албанците и Косово?

Со каков морал се појавува Бајрам Реџепи пред тетовчани, откако се ракува со антиалбанците на Апасиев?

Каква зделка направи во замена за гласовите на Левица во Тетово?

Тетово не е зделка, па затоа на 2 ноември тетовчани ќе зборуваат со јасен глас: ДА за Билал Касами.