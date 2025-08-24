 Skip to main content
24.08.2025
Република Најнови вести
Недела, 24 август 2025
Неделник

Лавров: Западните држави се обидуваат да ги спречат мировните преговори за Украина

Свет

24.08.2025

Шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров ги обвини западните земји дека се обидуваат да ги спречат преговорите за за мир во Украина.

Тие само бараат изговор за да ги спречат преговорите, изјави Лавров во интервју за државниот телевизиски канал „Росија“.

Лавров го критикуваше и украинскиот претседател Володимир Зеленски, опишувајќи го како „тврдоглав, кој поставува нереални услови, барајќи по секоја цена итен состанок“ со рускиот претседател Владимир Путин.

Лавров, одговарајќи на прашање за заканите од западните држави за нови санкции кон Русија ако нема преговори, потенцира дека тоа е „обид да се наруши процесот инициран од Путин и Трамп, а кој досега даде многу добри резултати“. 

