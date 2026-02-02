 Skip to main content
02.02.2026
Понеделник, 2 февруари 2026
Премиерот на Гренланд: Вашингтон и натаму суштински планира да воспостави контрола врз островот

02.02.2026

Премиерот на Гренланд, Јенс-Фредерик Нилсен, во обраќање пред данскиот Парламент предупреди дека официјален Вашингтон и натаму суштински планира да воспостави контрола врз Гренланд иако американскиот претседател Доналд Трамп ја исклучи можноста за употреба на воена сила.

Ставот на Трамп за Гренланд и неговите жители не се променил – Гренланд мора да биде поврзан со САД, а управувањето со Гренланд мора да биде во надлежност на САД“, предупреди Нилсен.

Тој посочи дека САД продолжуваат да бараат „начин да стекнат сопствеништво и контрола врз Гренланд“.

На почетокот на годината, претседателот Трамп го засили притисокот и реториката за американската контрола врз Гренланд. 

