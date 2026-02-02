Димитриеска-Кочоска: Работниците и работодавачите треба да го водат дијалогот и да се договорат за минималната плата

Работниците и работодавачите треба да го водат дијалогот за минималната плата, а Владата ќе прифати се што тие ќе договорат“, изјаи министерката за финансии Гордана Димитриеска-Кочоска, во гостување на емисијата „360 степени“ на МРТ.

Димитриеска-Кочоска истакна дека платата на ниту еден работник никогаш не е доволна и секогаш треба да биде повисока, но постојат економски правила кои мора да се земат предвид.

Нека седнат да се договрат меѓусебе колку можат да носат товар работодавачите, зашто тие треба да ги исплатат платите. Кажете ми каде во светот државата ги покрива платите на приватниот сектор? Владата може да ги покрива платите на администрацијата, а тука станува збор за приватниот сектор. Не можеме да ги мешаме работите. Пензионерите се дел од Буџетот, исто и платите на администрацијата. Ние ги зголемивме платите во здравството, образованието, МВР,…, се погриживме за нашите вработени. Ова е дијалог што треба да го водат работодавачите и работниците. Владата вели – „ние го поставивме законот, ако сметате дека треба да одиме надвор од законот, договорете се“, објасни министерката.

На прашање зошто Владата не се водеше од истата логика и за одлуката за зголемување на пензиите линеарно за пет илјади денари иако постоеше закон што предвидуваше како се прави усогласување, Димитриеска-Кочоска одговори дека има разлика, бидејќи пензиите биле предизборно ветување.

Тоа е програма што ја гласало мнозинството на граѓани кои излегле да гласаат на изборите во 2024 година. Што значи дека граѓаните поддржале таков предлог. Зголемувањето на пензиите со политичка одлука и барањето на ССМ за минималната плата се различни работи“, рече министерката.

Таа потенцира и дека во однос на минималната плата има закон и тоа е ставот на Владата.

Владата во моментот вели дека Законот за минимална плата е тој што е бо сила. Кај пензионерите, ние не го зголемуваме купот. Сега, ние го зголемивме во програмата со ветувањето 5.000 денари за секој пензионер, па потоа се вративме на постоечкиот закон. Меѓутоа, и таму кажавме линеарно. Вкупниот износ на пензии што ги даваме, не ги променивме. Во конкретнава ситуација, остануваме на постоечкото законско решение. Начинот како ги префрламе средствата“, појасни Димитриеска-Кочоска.

На прашањето дали ќе се зголемат платите на функционерите овој месец, Димитриеска-Кочоска рече дека нема таква информација и дека не знае дали тоа ќе се случи или не. Во однос на ова, не го кажа личниот став зашто, како што напомена, многу пати во минатото бил злоупотребуван.