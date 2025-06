Поранешен 22-годишен ученик го изврши масакрот во училиштето во Грац, меѓу загинатите повеќето се деца

Во училиштето БОРГ во Грац, Австрија, утрово се случи масовно пукање во кое загинаа најмалку девет лица, додека напаѓачот, кој е десеттата жртва, извршил самоубиство, соопштија локалните власти, пренесе агенцијата АПА.

Најмалку 28 лица, меѓу кои ученици и наставници, се повредени. Напаѓачот, 22-годишен поранешен ученик на училиштето, бил пронајден мртов во тоалет, каде се заклучил и си го одзел животот по нападот. Според австриските медиуми, тој поседувал легално оружје – пиштол и пушка – и пукал во две училници, од кои една наводно била неговата поранешна училница. На социјалните мрежи се појави видео од друга училница во која се слушаат истрели.

Итните служби, вклучително и специјалната единица „Кобра“, брзо пристигнале на местото и ја пребарале зградата. Полицијата соопшти дека ситуацијата сега е под контрола, а учениците биле евакуирани под силно полициско обезбедување.

Црвениот крст мобилизирал 160 вработени, вклучително болничари, лекари од итната помош и 30 членови на тимот за кризни интервенции. Според командантот на спасувачките служби Гери Фоитик, ваквиот обем на ангажман е „многу невообичаен“. Активиран е посебен државен план за итни случаи за згрижување на повредените.

