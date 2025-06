Вознемирувачка снимка од масакрот во Грац: Во училиштето се водела вистинска војна, има најмалку 10 мртви

На социјалните медиуми е објавена првата стравична снимка, на која се слуша пукотницата во училиштето во Грац, во која најмалку 10 лица се убиени, а двоцифрен број жртви се повредени, откако ученик од училиштето, кој се сметал за малтретиран, отворил оган врз децата во две училници.

Австриските медиуми објавуваат дека меѓу жртвите имало и наставници и ученици. Според веродостојни извори, во моментот 10 лица се мртви. Осомничениот сторител бил пронајден мртов во еден од тоалетите. Според медиумите, тој се самоубил.

Austria shooting – Here you can hear the shots in the Graz school.



Video shows gunshots heard in Graz school. The video was filmed in a classroom at the BORG.



Reports of 10 dead.



