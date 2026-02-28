Погодено училиште во Техеран

Експлозии одекнуваат во Техеран по израелските напади. Ирански медиуми тврдат дека е погодено училиште, Израел прогласи вонредна состојба.

Имено, во Техеран денеска повторно одекнаа експлозии, откако Израел во саботата наутро започна, како што го нарече, „превентивен напад“ врз Иран. Израелскиот министер за одбрана Израел Кац соопшти дека низ целата земја е прогласена вонредна состојба.

Тој потврди дека операцијата била координирана со Соединетите Американски Држави, кои исто така се вклучиле во офанзивата.