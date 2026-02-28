Муцунски: Стоиме зад САД во справувањето со заканите на Блискиот Исток

Ние стоиме зад нашите американски сојузници во справувањето со дестабилизирачките закани на Блискиот Исток, напиша на социјалните мрежи македонскиот министер за надворешни работи, Тимчо Муцунски.

„Соединетите Американски Држави јасно ставија до знаење дека дипломатијата е секогаш првата опција, но одвраќањето останува од суштинско значење кога постојат веродостојни ризици.

Безбедноста, стабилноста и одговорноста одат рака под рака.

Во исто време, нашите амбасади и конзуларни тимови низ целиот регион се активно вклучени и работат на поддршка и помош на нашите граѓани, обезбедувајќи ја нивната безбедност и обезбедувајќи ја целата потребна конзуларна помош“, стои во објавата на Муцунски.