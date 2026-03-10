Песков: Засега нема конкретни датуми за следните разговори за Украина

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, денес изјави дека засега нема конкретни датуми или локации за следната рунда трилатерални разговори за решавање на конфликтот во Украина, пренесува Анадолу.
„Засега нема конкретни датуми за продолжување, ниту конкретни локации“, изјави Песков за новинарите, одговарајќи на прашање од РИА Новости за тоа дали се појавиле нови информации за продолжување на трилатералните разговори за мирно решавање во Украина, по вчерашниот телефонски разговор меѓу рускиот и американскиот претседател Владимир Путин и Доналд Трамп.
Песков рече дека Русија ги цени медијаторските напори на Соединетите Американски Држави во барањето мирно решение во Украина и дека Вашингтон е подготвен да ги продолжи тие напори.
„Најважно е што трилатералниот формат мора да продолжи, поточно трилатерално. Сите се заинтересирани за ова, и најважно од сè, Американците се подготвени да ги продолжат своите медијаторски напори. Претседателот Путин високо ги цени овие медијаторски напори, ние сме благодарни за тоа и сме заинтересирани да го продолжиме овој процес“, рече Песков.