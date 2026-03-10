Песков: Засега нема конкретни датуми за следните разговори за Украина

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, денес изјави дека засега нема конкретни датуми или локации за следната рунда трилатерални разговори за решавање на конфликтот во Украина, пренесува Анадолу.

„Засега нема конкретни датуми за продолжување, ниту конкретни локации“, изјави Песков за новинарите, одговарајќи на прашање од РИА Новости за тоа дали се појавиле нови информации за продолжување на трилатералните разговори за мирно решавање во Украина, по вчерашниот телефонски разговор меѓу рускиот и американскиот претседател Владимир Путин и Доналд Трамп.

Песков рече дека Русија ги цени медијаторските напори на Соединетите Американски Држави во барањето мирно решение во Украина и дека Вашингтон е подготвен да ги продолжи тие напори.