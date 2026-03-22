Папата за војната на Блискиот Исток: Срам за целото човештво“

22.03.2026

По неделната молитва, папата Лав четиринаесетти издаде силна осуда на конфликтот што го зафати Блискиот Исток:

Не можеме да молчиме пред страдањето на толку многу луѓе, невините жртви на овие конфликти. Она што ги повредува нив, го повредува целото човештво. Смртта и болката предизвикани од овие војни се срам за целото човештво и крик до Бога“, истакна папата.

Тој пораа дека ја следи ситуацијата со загриженост и повика на постојана молитва за прекин на борбите и за отворање на патот кон мирот преку дијалог и почитување на достоинството на секој човек.

