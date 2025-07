Паѓа град со величина на јајце, водата носи се пред себе, има мртви: Балканска земја на удар на невидено невреме

Силна бура проследена со ненадејни поплави ја погоди Романија, каде што две лица загинаа во последните 24 часа, а стотици се евакуирани од своите домови, јавуваат романските медиуми.

Еден човек загина во планинскиот регион Буковина кога дрво падна врз него. 50-годишниот спортист од Букурешт учествуваше во трка од 88 километри со пријатели. Тој беше на околу 20 километри од целта кога силните ветрови соборија огромно дрво, убивајќи го.

🚨 BREAKING: Severe Storms Batter Broșteni, Romania



Yesterday evening, powerful storms struck Broșteni in Suceava County, Romania, causing widespread disruption and significant damage.



Follow us for more updates @AjantaNews #Romania | #heavyrain | #HeavyRainfall | #HeavyRains… pic.twitter.com/v556iHzT4H