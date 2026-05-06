06.05.2026
Најавено големо невреме во Македонија

Времето денеска ќе биде сончево и топло. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец.

Минималната температура ќе биде во интервал од 1 до 7, а максималната ќе достигне од 21 до 28 степени.

Во Скопје, сончево и топло. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Минималната температура ќе се спушти до 4, а максималната ќе достигне до 27 степени.

Времето во наредните денови

Од среда попладне времето ќе биде променливо облачно и нестабилно со повремени врнежи од дожд кои ќе бидат пообилни во петок.

Од четврток локално ќе има и услови за појава на ретки грмежи. До петок ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец, а од сабота ветерот ќе го смени правецот во северен.

