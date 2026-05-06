Ботевград во Бугарија виде евролигашка кошарка

Кошаркарите на Хапоел Тел Авив го совладаа вечерва мадридски Реал со 76:69 (18:21, 16:15, 21:10, 21:23) како домаќини во Ботевград и намалија на 1-2 во четвртфиналната серија од плејофот во Евролигата.

Елија Брајант и Крис Џонс со по 19 поени го предводеа израелскиот тим до првата победа во пресметката со шпанскиот гигант.

Најефикасен во редовите на Реал беше Треј Лајлс со 14 поени.

Габриел Дек додаде 11 поени, додека Факундо Кампацо постигна 10 поени.

Четвртиот натпревар од серијата до три победи е закажан за в четврток во Ботевград