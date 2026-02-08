Оставка во кабинетот на британскиот премиер поради поврзаност со Епстин

Фрипик

Шефот на кабинетот на британскиот премиер Кир Стармер, Морган МекСвини, поднесе оставка. Ова се случува во услови на зголемен притисок врз Стармер поради неговата одлука да го назначи Питер Манделсон за амбасадор во Соединетите Американски Држави.

Стармер се соочува со она што многумина го сметаат за негова најголема криза откако дојде на власт пред 18 месеци поради неговата одлука да го испрати Манделсон во Вашингтон во 2024 година, откако документите открија блиска врска на Манделсон со покојниот финансиер и сексуален престапник Џефри Епстин.

МекСвини, најблискиот советник на Стармер и сметан за една од клучните фигури во неговиот успех на британските општи избори во јули 2024 година, рече дека бил тесно вклучен во назначувањето на Манделсон.

Одлуката за назначување на Питер Манделсон беше погрешна. Тој ја оштети нашата партија, нашата земја и довербата во самата политика“, рече МекСвини во изјава објавена на платформата „X“.

„Кога ме прашаа, го советував премиерот да го направи ова назначување и ја преземам целосната одговорност за тој совет“, нагласи тој.

Британскиот премиер Кир Стармер изјави дека е чест што соработувал со неговиот врвен помошник МекСвини.